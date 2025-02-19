Вестник Кавказа

Россия расчитывает на доверительные отношения с Абхазией

Флаг Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отношения России и Абхазии должны основываться на взаимном уважении и доверии, заявил Сергей Кириенко. Москва планирует долгосрочную работу с Сухумом.

Россия планирует, что отношения с Абхазией будут основываться на взаимном уважении и доверии, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в разговоре с представителями СМИ.

"Мы планируем большую серьезную долгосрочную работу, но, конечно, такая работа, партнерская, может строиться только на уважении и на доверии. И доверие, и уважение могут быть только взаимными, и оцениваются здесь, конечно, не слова, а дела"

- Сергей Кириенко

Он отметил, что все достигнутые договоренности сейчас исполняются, многие из которых рассчитаны на многолетнее сотрудничество. Политик также поблагодарил российские регионы, оказывающие помощь Абхазии.

"Поставлено уже более 30 школьных автобусов, еще 10 автобусов должны в ближайшее время подойти, более 120 современных интерактивных, несколько десятков компьютерных классов"

- Сергей Кириенко

В сфере здравоохранения Минздрав РФ проводит диспансеризации детей в Абхазии, создает мобильные медицинские пункты, а также планирует построить детскую больницу в столице республики. Согласно обещаниям строителей, больница в Сухуме появится к концу 2026 года, добавил Сергей Кириенко.

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