Вестник Кавказа

Россия создала в школах Абхазии мобильные компьютерные классы

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мобильные компьютерные классы получили абхазские школы от России. Это повысит инновационность образовательного процесса в стране.

Школы Абхазии получили 22 мобильных компьютерных класса от России. Благодаря этому у учеников появится больше возможностей обучаться различным предметам, а у учителей проходить мастер-классы и повышать квалификацию онлайн.

Глава краснодарского отделения движения "Россия Молодая" Роман Марченко отметил, что это сделает образовательный процесс в Абхазии более инновационным и позволит повысить заинтересованность школьников в учебе.

Передача компьютерных классов стала возможна благодаря договоренности кандидата в президенты Абхазии Бадрой Гунба с Россией.

"Это очень важная поддержка, которая необходима в современных условиях. Дети схватывают все на лету и должны пользоваться современными техническими средствами. Хотелось бы, чтобы такого рода возможности были в каждой школе. Мы обязательно к этому будем стремиться"

- Бадра Гунба

Одним из первых учебных заведений, получивших новые классы, стал Сухумский лицей-интернат имени Дзидзария, передали в издании Sputnik Абхазия.

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