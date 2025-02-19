Россия создала в школах Абхазии мобильные компьютерные классы

Школы Абхазии получили 22 мобильных компьютерных класса от России. Благодаря этому у учеников появится больше возможностей обучаться различным предметам, а у учителей проходить мастер-классы и повышать квалификацию онлайн.
Глава краснодарского отделения движения "Россия Молодая" Роман Марченко отметил, что это сделает образовательный процесс в Абхазии более инновационным и позволит повысить заинтересованность школьников в учебе.
Передача компьютерных классов стала возможна благодаря договоренности кандидата в президенты Абхазии Бадрой Гунба с Россией.
"Это очень важная поддержка, которая необходима в современных условиях. Дети схватывают все на лету и должны пользоваться современными техническими средствами. Хотелось бы, чтобы такого рода возможности были в каждой школе. Мы обязательно к этому будем стремиться"
- Бадра Гунба
Одним из первых учебных заведений, получивших новые классы, стал Сухумский лицей-интернат имени Дзидзария, передали в издании Sputnik Абхазия.