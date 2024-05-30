Лейла Алиева встретилась с наследным принцем Бахрейна

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с наследным принцем, премьер-министром Бахрейна Салманом ибн Хамадом Аль Халифой. На встрече был подчеркнут высокий уровень двусторонних отношений.

В Бахрейне состоялась встреча вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой с наследным принцем, премьер-министром Бахрейна Салманом ибн Хамадом Аль Халифой.

На ней было обращено особое внимание на высокий уровень отношений, существующий между странами. Кроме того, участники указали на важное значение дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Бахрейном по различным направлениям.

Наследный принц Бахрейна напомнил, что Баку всегда оказывал поддержку решению глобальных проблем, в том числе на высоком уровне была проведена конференция по климату COP29. Кроме того, была выражена благодарность за проведение в Бахрейне выставки МАМА "Мать-природа" как одной из инициатив по охране окружающей среды. Получили высокую оценку инициативы по защите окружающей среды вице-президента Фонда Гейдара Алиева, руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Азербайджане и других странах.

Стороны обменялись мнениями о будущих проектах двустороннего сотрудничества в рамках международных выставок Expo, включая и Expo 2025, которая стартует в Японии в апреле.

Помимо этого, было отмечено, что Азербайджан и Бахрейн успешно организуют такие престижные состязания, как Формула-1. Участники встречи обсудили уделение большого внимания организации автоспортивных соревнований в Азербайджане, а также дальнейшее сотрудничество в этой сфере.