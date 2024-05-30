Вестник Кавказа

Лейла Алиева встретилась с наследным принцем Бахрейна

Лейла Алиева встретилась с наследным принцем Бахрейна
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с наследным принцем, премьер-министром Бахрейна Салманом ибн Хамадом Аль Халифой. На встрече был подчеркнут высокий уровень двусторонних отношений.

В Бахрейне состоялась встреча вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой с наследным принцем, премьер-министром Бахрейна Салманом ибн Хамадом Аль Халифой.

На ней было обращено особое внимание на высокий уровень отношений, существующий между странами. Кроме того, участники указали на важное значение дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Бахрейном по различным направлениям.

Наследный принц Бахрейна напомнил, что Баку всегда оказывал поддержку решению глобальных проблем, в том числе на высоком уровне была проведена конференция по климату COP29. Кроме того, была выражена благодарность за проведение в Бахрейне выставки МАМА "Мать-природа" как одной из инициатив по охране окружающей среды. Получили высокую оценку инициативы по защите окружающей среды вице-президента Фонда Гейдара Алиева, руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Азербайджане и других странах.

Стороны обменялись мнениями о будущих проектах двустороннего сотрудничества в рамках международных выставок Expo, включая и Expo 2025, которая стартует в Японии в апреле.

Помимо этого, было отмечено, что Азербайджан и Бахрейн успешно организуют такие престижные состязания, как Формула-1. Участники встречи обсудили уделение большого внимания организации автоспортивных соревнований в Азербайджане, а также дальнейшее сотрудничество в этой сфере.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
Лейла Алиева встретилась с наследным принцем Бахрейна
Лейла Алиева встретилась с наследным принцем Бахрейна
1120 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Центр Азербайджана тряхнуло на 3,3

Центр Азербайджана тряхнуло на 3,3

Баку и Тбилиси — два главных города легендарной балерины Веры Цигнадзе

Баку и Тбилиси — два главных города легендарной балерины Веры Цигнадзе

Азербайджан призвал Россию признать Ходжалинскую трагедию геноцидом

Азербайджан призвал Россию признать Ходжалинскую трагедию геноцидом

Аномальные снегопады на Кавказе: как регионы справляются с ненастьем

Аномальные снегопады на Кавказе: как регионы справляются с ненастьем

Ильхам Алиев поздравил Эрдогана с днем рождения

Ильхам Алиев поздравил Эрдогана с днем рождения

В Агдам вернутся 20 тыс человек до конца 2026 года

В Агдам вернутся 20 тыс человек до конца 2026 года

МИД Турции: турецкий народ скорбит по жертвам геноцида в Ходжалы

МИД Турции: турецкий народ скорбит по жертвам геноцида в Ходжалы

Куда поехать в Азербайджане: самые красивые места

Куда поехать в Азербайджане: самые красивые места

Массовым убийствам азербайджанцев в Ходжалы – 33 года

Массовым убийствам азербайджанцев в Ходжалы – 33 года

Ильхам Алиев опубликовал пост в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

Ильхам Алиев опубликовал пост в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы