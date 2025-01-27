Вестник Кавказа

Ozon готовится к открытию склада в Махачкале

Ozon готовится к открытию склада в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Три склада Ozon будут открыты в разных регионах России в ближайшие месяца. Новые логистические склады появятся в Махачкале, Сургуте и Красноярске.

Компания Ozon готовит на первое полугодие 2025 года запуск трех новых складов.

"Одним из наших приоритетов является развитие логистики в регионах. В первой половине этого года мы планируем открыть склады в Махачкале, Сургуте и Красноярске"

– пресс-служба Ozon

Склад в Дагестане, площадью 128 тыс кв м будет использоваться для продовольственных и непродовольственных товаров.

На данный момент у компании имеется 46 складов по всей России и более 60 тыс пунктов выдачи заказов.

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