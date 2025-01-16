Когда в Дагестане достроят склад Ozon?

Первую часть склада Ozon в Дагестане достроят к маю 2025 года. Полное завершение строительства складов класса A+ состоится в 2026 году.

Гендиректор «Оптово-распределительного центра Махачкала» Константин Томенко сообщил о продолжении строительства склада компании Ozon на территории Дагестана.

Он отметил, что благодаря появлению в республике оптово-распределительного склада будет создано до 4 тыс рабочих мест. Томенко добавил, что первую часть сдадут к маю.

«На сегодняшний день фактически уже построен контур здания, порядка 55 тыс кв м мы планируем вводить в эксплуатацию в мае-июне 2025 года. Идем с небольшим опережением графика»

- Константин Томенко

Подчеркивается, что инвестор уже вложил половину из общей суммы затрат 4,8 млрд рублей. Площадь планируемых складских помещений – порядка 128 тыс кв м.

Гендиректор добавил, что строительство складов класса А+ будут завершены к 2026 году. Они смогут обслуживать до 900 машин.