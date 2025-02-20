Кремль оценил стремления США к диалогу с Россией

В Кремле заявили, что рассчитывают на стремление США к диалогу. В Москве отметили, что никто не ожидает, что решения предстоят легкие и быстрые.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на сохранение политической воли США к диалогу по урегулированию конфликта на Украине.

Он отметил, что Москва наблюдает за действиями президента США Дональда Трампа, которые существенно отличаются от предыдущей администрации Вашингтона.

При этом Песков подчеркнул, что никто не ожидает, что решения предстоят легкие и быстрые, но при сохранения политической воли Москва и Вашингтон смогут пройти этот рабочий процесс.