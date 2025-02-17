Россия заинтересована в реализации проектов с США - Кремль

В Кремле заявили, что встреча президентов России и США должна быть хорошо подготовлена. Там добавили, что новый телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть хорошо подготовлена.

Он подчеркнул, что у руководителей обоих государств есть понимание по этому вопросу. Песков добавил, что сейчас идет поэтапная реализация достигнутых ранее договоренностей.

Пресс-секретарь отметил, что в настоящее время готовятся контакты на экспертном уровне по линии МИД, которые будут продолжены, а потом дело дойдет и до встречи лидеров стран.

При этом Песков сообщил, что сейчас у Кремля нет уточнений по поводу переговоров Путина и Трампа. Он также сказал, что новая телефонная беседа президентов не планируется.

В то же время пресс-секретарь заявил, что при необходимости разговор руководителей государств может быть оперативно организован, диалог между Россией и США возобновлен.

Кроме того, представитель Кремля добавил, что Москва сохраняет заинтересованность в реализации проектов экономического сотрудничества с Вашингтоном.