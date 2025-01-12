Вестник Кавказа

Пашинян проигнорировал межправсовет ЕАЭС в Алматы

Пашинян проигнорировал межправсовет ЕАЭС в Алматы
© Фото: пресс-служба Акорды
В Алматы пройдет Евразийский межправительственный совет. В нем примут участие Михаил Мишустин и Али Асадов. На мероприятие не приехал Никол Пашинян.

Сегодня в Алматы состоится заседание Евразийского межправительственного совета. В нем примут участие премьеры России и Азербайджана – Михаил Мишустин и Али Асадов.

Помимо них, в Казахстан приехали главы правительств Беларуси, Кыргызстана, вице-премьер Армении, а также представители Ирана, Кубы и Узбекистана.

Что касается Армении, то на встрече страну представляет вице-премьер Мгер Григорян. Армянский премьер Никол Пашинян в Алматы не прилетел.

На заседании планируется обсудить подписание соглашение о взаимном участии брокеров на фондовых рынках государств ЕАЭС, а также ряд других вопросов.

Помимо этого, участники обменяются мнениями о реализации механизма субсидирования кооперационных проектов. Еще одной из тем станет выполнение мероприятий.

Стоит добавить, что руководители правительств примут участие в форуме Digital Almaty 2025.

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