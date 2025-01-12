Пашинян проигнорировал межправсовет ЕАЭС в Алматы

Сегодня в Алматы состоится заседание Евразийского межправительственного совета. В нем примут участие премьеры России и Азербайджана – Михаил Мишустин и Али Асадов.
Помимо них, в Казахстан приехали главы правительств Беларуси, Кыргызстана, вице-премьер Армении, а также представители Ирана, Кубы и Узбекистана.
Что касается Армении, то на встрече страну представляет вице-премьер Мгер Григорян. Армянский премьер Никол Пашинян в Алматы не прилетел.
На заседании планируется обсудить подписание соглашение о взаимном участии брокеров на фондовых рынках государств ЕАЭС, а также ряд других вопросов.
Помимо этого, участники обменяются мнениями о реализации механизма субсидирования кооперационных проектов. Еще одной из тем станет выполнение мероприятий.
Стоит добавить, что руководители правительств примут участие в форуме Digital Almaty 2025.