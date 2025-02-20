Пять возгораний вспыхнули в Дагестане за сутки

В Дагестане за прошедшие сутки произошло пять пожаров. Чрезвычайных ситуаций и происшествий на водоемах не обнаружено.

За прошедшие сутки в Дагестане зафиксировано пять возгораний, в одном из них пострадал человек, пишет пресс-служба республиканского МЧС.

Четыре пожара оказались техногенными, в одном случае вспыхнула мусорная свалка. В селе Кунбатар загорелось одноэтажное здание на площади 240 кв м.

В Избербаше пожар случился в двухэтажном частном жилом доме на 90 кв м, который потушили 12 спасателей и 3 единицы техники. В результате возгорания пострадал один человек.

Отмечается, что за прошедший день в республике не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций и происшествий на водоемах.