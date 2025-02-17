Лавина накрыла горную дорогу в Дагестане

Дорога в Цунтинском районе временно оказалась недоступна для проезда из-за сошедшей во вторник вечером лавины. В результате ЧП никто не пострадал.

Вечером 25 февраля на дорогу в Цунтинском районе Дагестана сошла лавина. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

"На 37 км автодороги "Агвали - Шаури - Кидеро" произошел сход лавины. В связи с этим движение на указанном участке временно ограничено"

– пресс-служба Госавтоинспекции

Восстановить движение на участке обещают сегодня до конца суток. Водителям рекомендовали объезжать его пока через село Бежта.