Проезд из России в Грузию снова закрыт для фур

Погода опять ухудшилась в Грузии, в связи с чем было решено прекратить проезд фур через пограничный пункт Верхний Ларс. Ограничений для легковых машин и для автобусов пока не вводилось.

Всего четыре часа оставался открытым пункт пропуска Верхний Ларс для большегрузных автомобилей, рассказали в МЧС Северной Осетии.

В ведомстве заявили, что на территории Грузии ухудшилась погода, в связи с чем проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге в данный момент был бы опасен. Поэтому было решено закрыть для движения фур отрезок от Владикавказа до Ларса. Запрет вступил в силу в 20.45 мск.

Стоит отметить, что большегрузы начали пропускать через границу сегодня в 16.45 мск, проезд для них был закрыт накануне.

Очередь фур на границе растет. Сегодня в пять часов вечера она составляла 3327 машин, а на момент написания этого материала в ней числятся 3355 автомобилей.