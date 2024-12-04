Почему растут цены: инфляция, чипфляция и шринкфляция

Когда мы говорим ”все сильно подорожало”, мы подразумеваем инфляцию, явление в той или иной степени затрагивающее все государства мира по разным причинам. О том, что такое инфляция, хорошо это или плохо, рассказываем в нашем материале.

Что такое инфляция?

Инфляция - это постепенное, а иногда резкое снижение покупательной способности, то есть ценности денег, выражаемой в количестве товаров и услуг, которые можно купить за определенную сумму. Если говорить простыми словами, то инфляция - это когда цены на многие товары и услуги растут одновременно, что влияет на способность людей их покупать. Высокая инфляция плоха как для населения, так и для экономики в целом. Если говорить еще проще, то ситуация, при которой человек за ту же сумму может себе позволить всё меньше покупок, называется инфляцией.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Открытая и скрытая инфляция

Виды инфляции определяются причинами, которые её провоцируют, но все их можно разделить на два основных типа: открытая и скрытая или подавленная инфляция.

Открытая инфляция - это устойчивый рост всех цен на товары и услуги из-за рыночных сил без вмешательства правительства. Такую инфляцию можно регулировать с помощью денежно-кредитной политики.

Подавленная или скрытая инфляция возникает при вмешательстве правительства, например, за счет контроля цен или заморозки заработной платы с тем, чтобы предотвратить рост стоимости товаров при избыточном спросе. Хотя такая инфляция временно может поддерживать более низкие цены, со временем она приводит к появлению чёрных рынков, снижению качества товаров и услуг.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Шринкфляция и чипфляция

Шринкфляция и чипфляция - относительно новые подвиды скрытой инфляции, которые практикуются всё чаще с начала 2020 годов.

Шринкфляция (от английского ”to shrink” - ”уменьшаться”) - это снижение размера (веса) продукта/товара с тем, чтобы на какое-то время скрыть от покупателя реальный рост стоимости этого продукта. В большинстве случаев незначительное снижение веса/размера покупатель не замечает.

Чипфляция (от английского ”cheap” - ”дешевый”) - это практика замены ингредиентов/составляющих частей товара/продукта на более дешевые аналоги с сохранением изначальной цены и размера этого товара/продукта. Чаще всего чипфляция затрагивает наиболее доступные товары, тем самым лишая самые уязвимые слои населения качественной продукции.

Инфляция реальная и ощущаемая

Официальная (фактическая или реальная) инфляция измеряется, в первую очередь, индексом потребительских цен (ИПЦ). Ситуация, при которой потребителю кажется, что инфляция, на самом деле, выше, называется ощущаемой инфляцией. Нередко разрыв между официальной инфляцией и ощущаемой инфляцией довольно большой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как рассчитывается инфляция?

Уровень инфляции определяется по ИПЦ. Индекс потребительских цен измеряет колебание стоимости товаров, важных для потребителей. В России ИПЦ рассчитывается по более чем 560 товарам, среди которых:

продукты питания

одежда

гигиенические принадлежности

лекарства, мебель

бытовая техника

строительные материалы

бензин

автотехника

ритуальные услуги

проезд в общественном транспорте и на такси

услуги ЖКХ

медицинские услуги

туристические услуги.

ИПЦ рассчитывается путем деления текущей цены на товары и услуги на предыдущую стоимость товаров и услуг. По состоянию на начало 2025 года ИПЦ и инфляция в России составляют 9,9%.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из-за чего возникает инфляция?

Причины, по которой возникает инфляция, могут быть разными в тот или иной период времени. Среди основных факторов, вызывающих инфляцию, следующие:

”Перегрев экономики” - ситуация, когда у людей много денег, в том числе и взятых в кредит, которые они хотят и могут тратить. В этом случае компании и предприятия поднимают цены на свои товары по двум причинам: чтобы продолжать обеспечивать предложение на фоне высокого спроса или чтобы заработать без риска потерять клиентов.

Проблемы с предложением. Например, при падении нефтяного производства дорожает бензин.

Проблемы на рынке труда. Нехватка рабочей силы в том или ином сегменте экономики может привести к росту цен.

Денежно-кредитная политика: снижение ключевой ставки может разогнать инфляцию, как, например, было в Турции в начале 2020х годов.

Увеличение денежной массы за счёт девальвации валюты, то есть снижением её стоимости по отношению к другим валютам.

Когда возникает инфляция, деньги теряют покупательную способность, то есть становятся дешевле.

Почему инфляцию называют ”налогом для бедных”?

Иногда инфляцию называют ”налогом для бедных”, поскольку разница в доходах населения определяет неравномерность инфляции. Сильнее всего инфляция ”бьёт” по самым бедным слоям населения, действуя как своего рода налог для тех, кто меньше всего способен платить какие-либо налоги в целом.

Инфляция и безработица

Как ни странно, инфляция, повышаясь, приводит к снижению безработицы в краткосрочной перспективе: люди готовы работать, поскольку заработная плата начинает расти. Однако в долгосрочной перспективе при осознании снижения покупательской способности в условиях инфляции, уровень безработицы возвращается к прежним значениям.

Когда инфляция - это плохо?

Растущая и высокая инфляция всегда плохо. С ней борются все правительства мира, стараясь удерживать на минимально допустимом уровне: для США и Европы, например, целевая инфляция 2%, для Китая - 3%, для России - 4%. Когда инфляция увеличивается, Центральный банки стран принимают ряд мер для её удержания, в том числе поднимают ключевую ставку. Когда инфляция растёт, она снижает покупательную способность, объём накоплений и сбережений, усиливает экономическую нестабильность и непредсказуемость, способствует оттоку инвестиций и падению спроса, увеличивает разрыв в обеспеченности разных слоёв населения, приводит к неэффективному расходованию государственных средств и увеличению налогов.

Когда инфляция - это хорошо?

Умеренная и контролируемая инфляция в целом полезна для экономики и даже является показателем ее роста. При низком уровне инфляции заработная плата растёт пропорционально росту цен, в связи с чем покупательская способность остаётся на хорошем уровне, а у компаний есть возможность заработать деньги.