Вестник Кавказа

Рицинский нацпарк открылся после снегопада

Озеро Рица
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже с четверга Рицинский национальный парк будет снова доступен для посещений прогулок: специалисты устранили последствия сильного снегопада, обрушившегося на Кавказ несколько дней назад.

Открытие Рицинского нацпарка после аномального снегопада в Абхазии запланировано на 27 февраля, то есть на четверг.

Парк был закрыт для гостей в понедельник. Тогда в его руководстве заявили, что из-за выпавшего снега велика опасность схода лавин. Кроме того, снег заблокировал дороги на территории парка, и на расчистку нужно было время, передает Sputnik Абхазия.

Стоит отметить, что аномальный (особенно в конце февраля) для региона снегопад серьезно повлиял на жизнь людей в странах Южного Кавказа, а также на Юге России и в Турции. В ряде регионов он сопровождался рекордными морозами, вплоть до минус 20 градусов.

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