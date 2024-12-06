Вестник Кавказа

Школьная драка обернулась ранением в селе Дружба в Дагестане

Школьная драка обернулась ранением в селе Дружба в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Драка произошла в дагестанской школе в четверг утром. Один из ее участников использовал в качестве аргумента нож – его оппонент доставлен в больницу. Идет расследование.

Подростковая драка переросла в поножовщину в одной из школ Каякентского района, рассказали в МВД Дагестана.

ЧП случилось в четверг, примерно в 10.20 мск, в селе с символическим названием Дружба. В полицию поступил сигнал о том, что двое подростков, учащихся школы, вступили в конфликт, по итогам которого один оказался ранен.

Было проведено разбирательство. Выяснилось, что стычка случилась перед физкультурой, а точнее в раздевалке, где дети готовились к уроку. Между двумя учениками девятого класса случился конфликт, и один из них дал другому пощечину. В ответ юноша вынул нож, который носил с собой, и ударил им противника в живот.

Раненый был госпитализирован, ударивший его юноша доставлен в полицию. Идет расследование.

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