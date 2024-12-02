Поножовщину между группой мужчин расследуют в Ереване

В Ереване ссора местных жителей переросла в поножовщину. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ночь с 4 на 5 декабря в Ереване произошла стычка между группой мужчин, переросшая в поножовщину. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на МВД Армении.

Инцидент случился поздно вечером.

Согласно предварительной информации, между молодыми людьми произошла ссора и драка. В какой-то момент 27-летний участник потасовки достал нож и ранил им 21-летнего и 24-летнего оппонентов. В свою очередь, 21-летний ранил его в ответ.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали 27-летнего жителя Еревана вместе с братом.

В настоящее время устанавливаются все подробности произошедшего. Заведено уголовное дело.