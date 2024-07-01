Вестник Кавказа

Минтоплива и энергетики Крыма возглавил Владимир Воронкин

Минтоплива и энергетики Крыма возглавил Владимир Воронкин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В правительстве Крыма новое назначение – министром энергетики и топлива республики стал Владимир Воронкин, временно возглавивший министерство в октябре минувшего 2024 года.

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил Владимира Воронкина министром топлива и энергетики республики, говорится в указе главы региона, опубликованном сегодня.

"Назначить Воронкина Владимира Геннадьевича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, - министра топлива и энергетики Республики Крым"

- указ Сергея Аксенова

Воронкин в топливной сфере человек опытный - с 2022 года он работал заместителем министра, а с октября прошлого 2024 года исполнял обязанности главы ведомства, передает "Интерфакс".

Министром топлива и энергетики Крыма в августе прошлого года был назначен Александр Харламов, но он сложил свои полномочия после переизбрания главы Крыма в сентябре 2024 года.

Напомним, летом минувшего 2024 года глава Крыма Сергей Аксенов назначил главой Минздрава Крыма Алексея Натарова. Он сменил на этом посту Константина Скорупского, расписавшегося в неспособности наладить нормальное обеспечение лекарствами льготников.

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