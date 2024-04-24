В Крыму назначен новый глава Минздрава

Минздрав Крыма вместо покинувшего этот пост по собственному желанию Константина Скорупского, расписавшегося в неспособности наладить нормальное обеспечение лекарствами льготников, возглавил Алексей Натаров.

Новым министром здравоохранения Крыма назначен Алексей Натаров, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

"Представил нового руководителя коллективу министерства здравоохранения Республики Крым. На должность министра назначен Алексей Алексеевич Натаров"

- Сергей Аксенов

В медицине Натаров не новичок – он руководил районной больницей в Воронежской области и имеет опыт в организации работы системы здравоохранения. Сейчас перед ним стоит задача повысить качество оказания медуслуг, модернизировать медучреждения полуострова и укомплектовать их специалистами, а также обновить материально-техническую базу больниц и амбулаторий, поставил задачу Аксенов.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", теперь уже экс-министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский как и обещал, покинул свой пост в мае, так и не сумев наладить поставки в аптеки полуострова около 50 отсутствующих препаратов для обеспечения льготных категорий граждан. Глава Крыма назвал его поступок "мужским и справедливым решением".