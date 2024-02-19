Глава Минздрава Крыма собрался в отставку

Глава крымского Минздрава Константин Скорупский готов покинуть свой пост уже к середине мая, если ему не удастся решить вопрос полноценных поставок медикаментов в аптеки полуострова, заявил министр.

Глава Минздрава Крыма Константин Скорупский заявил в интервью Крым24 о своем возможном уходе с поста в течение месяца.

Как пояснил чиновник, он не считает себя вправе возглавлять Минздрав Республики Крым, если ему не удастся в течение месяца решить важнейший для крымчап вопрос - проблему с дефицитом лекарств в аптеках региона, передает "АиФ-Крым".

Он планирует покинуть пост министра, чтобы не подводить главу Крыма и президента невыполнением своих прямых обязательств, заключил он.