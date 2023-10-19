Вестник Кавказа

В Минздраве Крыма опровергли слухи о закрытии социальных аптек

В Минздраве Крыма опровергли слухи о закрытии социальных аптек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минздрав Крыма назвал фейком слухи о скором закрытии сети социальных аптек "Крым-Фармация", которые начали интенсивно циркулировать в местных соцсетях: все аптеки сети работают в обычном режиме и их закрытия не планируется, заверили в министерстве.

В Крыму социальные аптеки работают в обычном режиме, а что касается информации о их скором закрытии, распространяемых в социальных сетях, это не более чем фейк, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Крым.

"Министерство здравоохранения Республики Крым опровергает информацию, распространяемую в социальных сетях, о якобы прекращении работы аптек "Крым-Фармация"

- пресс-служба Минздрава Крыма

Что касается работы аптечной сети, то она ведется в обычном режиме, передает "АиФ-Крым".

Все государственные аптеки и аптечные пункты республики работают по графику, который размещен на официальном сайте предприятия, добавили в пресс-службе.

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