В Крыму наладят лекарственное обеспечение населения

Опубликовано: 11:57, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Недостаток стационарных аптечных пунктов в Крыму в скором времени компенсируют передвижные – такое решение в ходе поездок по удаленным районам полуострова принял глава Крыма Сергей Аксенов.

Самые отдаленные районы Крыма будут обеспечены лекарствами, и помогут в этом выездные аптеки, которые будут регулярно выезжать в сельские районы республики, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

В отдаленных селах полуострова не хватает аптечных пунктов, и зачастую, чтобы приобрести нужные лекарства, их жители вынуждены выезжать в крупные города, чтобы пополнить их запасы, жаловались крымчане во время поездок Аксенова по полуострову, передает "АиФ-Крым".

Наладить лекарственное обеспечение крымчан помогут выездные аптеки, которые будут работать на периферии в удаленных и малонаселенных районах республики по определенному графику, такая аптека уже функционирует в Джанкойском районе Крыма, подчеркнул Сергей Аксенов, передает "АиФ-Крым".

В ближайшее время будет составлен график выездов передвижных аптек, а расширение их сети начнется по всему Крыму с 1 ноября, - добавил глава региона.