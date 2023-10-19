В Крыму наладят лекарственное обеспечение населения

Самые отдаленные районы Крыма будут обеспечены лекарствами, и помогут в этом выездные аптеки, которые будут регулярно выезжать в сельские районы республики, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
В отдаленных селах полуострова не хватает аптечных пунктов, и зачастую, чтобы приобрести нужные лекарства, их жители вынуждены выезжать в крупные города, чтобы пополнить их запасы, жаловались крымчане во время поездок Аксенова по полуострову, передает "АиФ-Крым".
Наладить лекарственное обеспечение крымчан помогут выездные аптеки, которые будут работать на периферии в удаленных и малонаселенных районах республики по определенному графику, такая аптека уже функционирует в Джанкойском районе Крыма, подчеркнул Сергей Аксенов, передает "АиФ-Крым".
В ближайшее время будет составлен график выездов передвижных аптек, а расширение их сети начнется по всему Крыму с 1 ноября, - добавил глава региона.