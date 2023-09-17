Льготникам Северной Осетии помогут купить лекарства

Опубликовано: 23:11, 17 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Льготники Северной Осетии будут обеспечены лекарствами в полном объеме. Об этом заявил глава региона, отметив, что на эти цели будет направлено около 70 млн рублей.

Глава Северной Осетии заверил земляков, что все нуждающиеся будут обеспечены лекарствами или смогут получить деньги для приобретения необходимых препаратов.

По его словам, республиканские власти уже направили на эти цели 20 млн рублей, а в скором времени будет выделено еще 50 млн.

«Новое поступление препаратов для пациентов с сахарным диабетом ожидается в течение десяти дней. Все, кому положены лекарства, будут ими обеспечены!»

– Сергей Меняйло

Далее он не стал скрывать, что дефицит средств на лекарства у населения – насущная проблема республики. Поэтому глава региона заверил, что профильные структуры и ответственные лица делают все, чтобы преодолеть данную ситуацию.