В Ингушетии на лекарства для льготников потратят свыше 120 млн рублей

В нынешнем году в Ингушетии на лекарства для льготников потратят более 120 млн рублей. Свыше 52 млн рублей выделят из бюджета региона.
В Ингушетии на обеспечение льготников лекарствами в этом году выделят 52,6 млн рублей. Об этом рассказали сегодня в пресс-службе главы и правительства республики.
Там отметили, что на эти цели также будет выделено 69 млн рублей из бюджета федерального. Таким образом, на обеспечение препаратами льготников в республике потратят в общей сложности свыше 120 млн рублей.
В пресс-службе также напомнили, что на сегодняшний день льготные лекарства могут получить более 24 тыс жителей регион.