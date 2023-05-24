В Ингушетии на лекарства для льготников потратят свыше 120 млн рублей

Опубликовано: 18:47, 24 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В нынешнем году в Ингушетии на лекарства для льготников потратят более 120 млн рублей. Свыше 52 млн рублей выделят из бюджета региона.

В Ингушетии на обеспечение льготников лекарствами в этом году выделят 52,6 млн рублей. Об этом рассказали сегодня в пресс-службе главы и правительства республики.

Там отметили, что на эти цели также будет выделено 69 млн рублей из бюджета федерального. Таким образом, на обеспечение препаратами льготников в республике потратят в общей сложности свыше 120 млн рублей.

В пресс-службе также напомнили, что на сегодняшний день льготные лекарства могут получить более 24 тыс жителей регион.