РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Ингушетии на лекарства для льготников потратят свыше 120 млн рублей

В Ингушетии на лекарства для льготников потратят свыше 120 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В нынешнем году в Ингушетии на лекарства для льготников потратят более 120 млн рублей. Свыше 52 млн рублей выделят из бюджета региона.

В Ингушетии на обеспечение льготников лекарствами в этом году выделят 52,6 млн рублей. Об этом рассказали сегодня в пресс-службе главы и правительства республики.

Там отметили, что на эти цели также будет выделено 69 млн рублей из бюджета федерального. Таким образом, на обеспечение препаратами льготников в республике потратят в общей сложности свыше 120 млн рублей.

В пресс-службе также напомнили, что на сегодняшний день льготные лекарства могут получить более 24 тыс жителей регион.

Для кавказских туристов разработают новые стандарты медпомощи

Для кавказских туристов разработают новые стандарты медпомощи

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
835 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version