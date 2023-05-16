Для кавказских туристов разработают новые стандарты медпомощи

Опубликовано: 11:36, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российские туристы, предпочитающие отдыхать на Северном Кавказе, вскоре могут воспользоваться новыми стандартами медицинской помощи, которые поручил разработать медикам региона премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

После поездки на Кавказ премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 1 июня создать специальную межведомственную рабочую группу по разработке единых стандартов оказания медпомощи туристам, которые приезжают на отдых в регион, сообщает российский кабмин.

Стандарты будут разрабатывать на базе курортного комплекса "Архыз" - для этого по поручению премьера до 1 июня должна быть создана специальная межведомственная рабочая группа, в состав которой войдут представители Минздрава, Минэкономразвития, МЧС, руководства КЧР и управляющей компании "Архыз", – говорится в сообщении, передает РИА Новости.