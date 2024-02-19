Глава Минздрава Крыма все же подал в отставку

Министр здравоохранения Крыма, как и обещал, покинул свой пост, так и не сумев наладить поставки в аптеки полуострова около 50 отсутствующих препаратов для обеспечения льготных категорий граждан.

Глава Крыма Сергей Аксенов принял решение об увольнении министра здравоохранения Крыма Константинова Скорупского, написал он в своем Telegram-канале.

"Мною принято решение удовлетворить заявление об увольнении министра здравоохранения Республики Крым Константина Викторовича Скорупского"

- Сергей Аксенов

Накануне министр принял такое решение в связи с тем, что не выполнил ранее взятые на себя обязательства по поставкам медикаментов для крымских льготников. Глава Крыма назвал его поступок "мужским и справедливым решением".

Что касается замещения ставшей вакантной должности министра, то имя кандидата на должность исполняющего его обязанности будет названо в ближайшие дни, добавил Аксенов.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что глава крымского Минздрава пообещал покинуть свой пост уже к середине мая, если ему не удастся решить вопрос полноценных поставок медикаментов в аптеки полуострова: сложившаяся ситуация не дает ему права возглавлять министерство, пояснил чиновник.