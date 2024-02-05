Транскам закроют для проезда с вечера 27 февраля

Из-за неблагоприятной погоды в Северной Осетии сегодня вечером будет закрыт Транскам. Ограничения вводятся для всех видов транспорта в обоих направлениях.

МЧС Северной Осетии предупреждает, что с вечера четверга для проезда будет остановлено движение на участке Транскавказской автомагистрали.

"Запрещено движение всех видов транспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 22:00 мск 27 февраля"

– ГУ МЧС по региону

Проезд закрывается из-за мощных снегопадов, автодвижение будет возобновлено после особого распоряжения.