Аномальные морозы идут на Грузию

В ближайшие дни в Грузии прогнозируется аномально холодная погода. Местами воздух остынет до минус 23. Обильные осадки продолжатся.

Морозы ударят в Грузии уже завтра, об этом информирует Национальное агентство окружающей среды.

В Западной Грузии похолодает до минус 5-10 градусов, в восточной части страны - до минус 7-12, в горных районах морозы достигнут -13... -18, в высокогорье столбики термометров покажут 18-23 градуса ниже нуля. Такая холодная погода будет стоять в Грузии с 28 февраля по 2 марта.

Аномальный холод может нанести ущерб цитрусовым садам на территории страны. Помимо морозов, в ближайшие дни в Грузии сохранится снежная погода.

"В связи с обильным снегопадом, плохой видимостью, метелями и опасностью схода лавин на отдельных участках дорог движение транспорта может быть ограничено"

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