Вестник Кавказа

В Махачкале продлили домашний арест владельцу взорвавшейся АЗС

В Махачкале продлили домашний арест владельцу взорвавшейся АЗС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане продолжают разбирать уголовное дело о взрыве на АЗС. Владельцу топливного бизнеса продлили срок домашнего ареста.

Суд в Дагестане пролонгировал срок домашнего ареста владельцу АЗС "Plus", где в конце сентября минувшего года случился взрыв, ставший причиной гибели более 10 человек. 

Сообщается, что Марат Джанхуватов останется под домашним арестом до 27 марта этого года, на фигуранта уголовного дела также распространяются ограничительные меры. 

Отметим, что инцидент произошел на АЗС под Махачкалой осенью прошлого года. Предприниматель, в собственности которого находилась заправка, был немедленно задержан и заключен под стражу, однако в конце прошлого года суд сменил меру пресечения на домашний арест. 

Джанхуватов проходит фигурантом по уголовному делу о смерти двух и более лиц от услуг, которые не отвечали требованиям безопасности.

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