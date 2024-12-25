Дипломаты России и США встретятся в Стамбуле

Встреча представителей дипкорпусов России и США по вопросу работы посольств двух стран пройдет завтра, 27 февраля, в турецком Стамбуле, сообщил сегодня глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Дипломаты России и США определились с датой и местом встречи по вопросу нормализации работы посольств двух стран, заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Такая встреча состоится завтра в Стамбуле"

- Сергей Лавров

Российские дипломаты высокого уровня и эксперты встретятся в Турции и рассмотрят системные проблемы, накопившиеся в результате противоправной деятельности предыдущей администрации, создававшей искусственные препоны для работы дипмиссий двух стран, пояснил глава российского дипкорпуса, передает РИА Новости,

По итогам стамбульской встречи станет ясно, насколько быстро и эффективно удастся продвинуться в этом вопросе, добавил Лавров.