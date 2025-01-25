Вестник Кавказа

Эвакуация пострадавших от снегопада сел началась в Грузии

Эвакуация пострадавших от снегопада сел началась в Грузии
© Фото: сайт МВД Грузии
Жителей сел, пострадавших от снежной стихии в западной Грузии, начали эвакуировать. Подробности рассказали в МВД страны.

МВД Грузии начало эвакуировать жителей населенных пунктов в западной части страны, которые особенно сильно пострадали от аномальных снегопадов и морозов. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Передается, что до 600 сотрудников Службы по управлению ЧС продолжают работать в усиленном режиме из-за обильного снегопада в Западной Грузии. Спасательные работы продолжались всю ночь.

"Пожарные эвакуировали жителей из разных населенных пунктов в безопасные места, а также совместно с силами обороны обеспечили часть населения необходимыми медикаментами и продуктами питания"

- МВД Грузии

В сообщении также отмечается, что было проведено экстренное совещание с участием премьер-министра Грузии Ираклием Кобахидзе, где был разработан план действий и намечены первостепенные задачи.

Ранее Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что власти делают все возможное, чтобы решить проблемы, возникшие из-за обильных снегопадов на Западе Грузии. Подобной стихии в регионе не было с 1972 года.

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Эвакуация пострадавших от снегопада сел началась в Грузии
© Фото: сайт МВД Грузии
Эвакуация пострадавших от снегопада сел началась в Грузии
© Фото: сайт МВД Грузии
Эвакуация пострадавших от снегопада сел началась в Грузии
© Фото: сайт МВД Грузии
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