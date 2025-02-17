Вестник Кавказа

Армия и все ведомства Грузии мобилизованы для борьбы со снегопадом – Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
На западе Грузии продолжает бушевать снежная стихия, парализовавшая транспортное сообщение и работу коммунальных служб. Власти подняли на борьбу со снегопадом армию и все ведомства.

На западе Грузии продолжает бушевать снежная стихия, парализовавшая транспортное сообщение и работу коммунальных служб. Власти подняли на борьбу со снегопадом армию и все ведомства.        

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал ситуацию со снегопадами на западе Грузии. По словам главы правительства, регион столкнулся с аномальными снегопадами, но власти делают все возможное для стабилизации ситуации.      

"Мы делаем максимум для решения проблем, но из-за беспрецедентного снегопада возникло много трудностей. Вы можете сами судить, насколько велики масштабы стихии. Все ведомства, включая армию, были мобилизованы, чтобы завершить работы в надлежащие сроки"

– Ираклий Кобахидзе

По словам Кобахидзе, в регионе Гурия подобных снегопадов не было с 1972 года. 

Власти пока не рассматривают вариант с эвакуацией местного населения. По словам Кобахидзе, спасатели направлены в наиболее сложные районы, чтобы оказать помощь жителям сел.

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