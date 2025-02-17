Грузия увеличила закупку электричества у России и Азербайджана

Грузия в начале 2025 года более чем в два раза нарастила импорт электричества. Энергия поступает из России и Азербайджана.

В январе 2025 года Грузия приобрела у соседних России и Азербайджана вдвое больше электроэнергии, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно официальным данным, в январе Грузия купила 335 млн кВт/ч электроэнергии у других государств. Импорт вырос на 109% с прошлого года и достиг $8,7 млн.

Из всей импортированной в январе электроэнергии 57% пришлось на Россию, 43% - на Азербайджан.

Отметим, что за прошлый год Грузия в целом нарастила импорт электричества на 55%, до 1,3 млрд кВт-ч.