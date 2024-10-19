Вестник Кавказа

Первая в Азербайджане ветроэлектростанция будет запущена в 2025 году

Первая в Азербайджане ветроэлектростанция будет запущена в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане реализуется один из крупнейших "зеленых" энергетических проектов. Первая в республике ВЭС начнет работать до конца 2025 года.

Ветроэлектростанцию "Хызы-Абшерон" в Азербайджане планируют ввести в эксплуатацию в этом году, объявили в рамках медиа-тура на ВЭС.

На данный момент на объекте установлены четыре турбины, до конца года завершится установка всех турбин и начнется выработка энергии. Мощность каждой турбины 6,5 МВт, мощность ВЭС составит 240 МВт. Установка ветряков производится с территории Абшерона.

Реализацией проекта занимается ACWA Pоwer из Саудовской Аравии, это первый проект компании в Азербайджане, а также крупнейший по объему инвестиций за пределами Саудовской Аравии. ВЭС "Хызы-Абшерон" обойдется более чем в $300 млн, все средства - иностранные инвестиции.

Ветряки позволят обеспечить электрическом 300 тыс домов. В год на ВЭС будет вырабатываться порядка 1 млрд кВт-ч - расходы природного газа сократятся на 220 млн куб м, выбросы углекислого газа сократятся на более чем 400 тыс т.

Ветряная электростанция, которая станет крупнейшей в регионе, поддерживает переход Азербайджана к зеленой энергетике и имеет большое значение для расширения использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане.

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