Вестник Кавказа

Из Сириуса в Сухум начнут ходить электрички

Из Сириуса в Сухум начнут ходить электрички
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже с 1 мая нынешнего 2025 года для того, чтобы попасть в столицу Абхазии, туристам не придется добираться автотранспортом, тратя время на пересечение российско-абхазской границы: в Сухум пойдут рейсовые электрички из Сириуса.

С начала летнего высокого туристического сезона из России в Абхазию станут ходить рейсовые электропоезда из сочинского Сириуса, сообщил в эфире телеканала "Россия-1" первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Все решения приняты, поэтому стартует первый тестовый рейс. А с 1 мая пойдет регулярное движение электрички Сириус - Сухум… Ходить она будет более удобно, в первую очередь для местных жителей и Сочи, Имеретинской долины, и Абхазии"

- Сергей Кириенко

Как сообщили в РЖД, дорога от Имеретинской долины до Сухума будет занимать 3 часа 20 минут, передает РИА Новости.

Очень удобно для путешественников и время ее отправления – из Сириуса электричка будет ходить рано утром, а обратно возвращаться ближе к вечеру, когда спадает жара. Точное расписание движения составов пока корректируется, добавил Кириенко.

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