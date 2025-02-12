Вестник Кавказа

В экологию Крыма вложат 2 млрд рублей

В экологию Крыма вложат 2 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свыше 2 млрд рублей планируют вложить в экологические проекты в Крыму. Работы будут проходить в этом году.

На проекты в сфере экологии в Крыму будет выделено 2,2 млрд рублей. Они затронут восстановление лесов, очистку водоемов, возведение водохранилищ и экотехнопарков, рассказал глава региона Сергей Аксенов.

Работы будут проходить в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие".

"В 2025 году на его реализацию в нашей республике предусмотрено около 2,2 млрд рублей. За счет этих средств будет продолжено строительство трех экотехнопарков. Включены мероприятия по строительству Солнечногорского и Мартовского водохранилищ в Алуште и Ялте"

- Сергей Аксенов

Кроме того, в Сакском, Белогорском и Ленинском районах появятся экотехнопарки. Через них будут проходить почти все коммунальные отходы региона, передал глава Крыма. Их общая мощность будет 860 тыс т.

Также будут проведены мероприятия по профилактике лесных пожаров.

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