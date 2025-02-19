Вестник Кавказа

ДТП с несколькими пострадавшими случилось в КЧР

ДТП с несколькими пострадавшими случилось в КЧР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько человек получили травмы в результате дорожной аварии, которая произошла сегодня вечером в Карачаево-Черкесии. Все они были госпитализированы. Причина столкновения пока не установлена.

Автоавария с двумя машинами случилась вечером в среду в Карачаевском районе, рассказали в МВД КЧР.

Время ЧП – примерно шесть часов вечера, место – 46-й километр федеральной автодороги "Черкесск-Домбай". Участниками ДТП стали "Фольксваген", за рулем которого был 30-летний житель региона, а также «Вольво», которой управлял 36-летний житель Кубани.

Травмы получили водитель и пассажиры «Фольксвагена», всего четыре человека.

"Сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств происшествия"

– МВД

 

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