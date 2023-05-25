Часть школ Грузии закрылись из-за снегопада

Власти Грузии приняли решение на время закрыть школы в регионах, сильнее всего пострадавших от последствий аномального снегопада. В других учебный процесс остановлен лишь частично.

Школы закрываются в Грузии из-за разгула снежной стихии, подробности озвучили в Минобразования страны.

В ведомстве уточнили, что полностью уроки отменены в Аджарии, Гурии и Рача-Лечхуми – Квемо-Сванети. В других регионах, таких как Самегрело-Земо Сванети, Имерети, Самцхе-Джавахети и Шида Картли занятия проводятся, но частично.

"В сотрудничестве с Минобороны в государственных школах выделены помещения для военнослужащих с целью оказания содействия Силам обороны Грузии в устранении проблем, возникших в результате сильного снегопада, и помощи пострадавшему населению"

– министерство

Стоит отметить, что в Минобразования Аджарии уже озвучили дату возобновления занятий. В ведомстве планируют снова открыть школы 4 марта.