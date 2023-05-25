Вестник Кавказа

Часть школ Грузии закрылись из-за снегопада

Часть школ Грузии закрылись из-за снегопада
© Фото: МВД Грузии
Власти Грузии приняли решение на время закрыть школы в регионах, сильнее всего пострадавших от последствий аномального снегопада. В других учебный процесс остановлен лишь частично.

Школы закрываются в Грузии из-за разгула снежной стихии, подробности озвучили в Минобразования страны.

В ведомстве уточнили, что полностью уроки отменены в Аджарии, Гурии и Рача-Лечхуми – Квемо-Сванети. В других регионах, таких как Самегрело-Земо Сванети, Имерети, Самцхе-Джавахети и Шида Картли занятия проводятся, но частично.

"В сотрудничестве с Минобороны в государственных школах выделены помещения для военнослужащих с целью оказания содействия Силам обороны Грузии в устранении проблем, возникших в результате сильного снегопада, и помощи пострадавшему населению"

– министерство

Стоит отметить, что в Минобразования Аджарии уже озвучили дату возобновления занятий. В ведомстве планируют снова открыть школы 4 марта.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1005 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сотрудничество в образовательной сфере усилят Тбилиси и Астана

Сотрудничество в образовательной сфере усилят Тбилиси и Астана

Минобразования Грузии призвало исключить политику из школ

Минобразования Грузии призвало исключить политику из школ

Школы и университет эвакуировали из-за &quot;бомбы&quot; в Тбилиси

Школы и университет эвакуировали из-за "бомбы" в Тбилиси

Нового главу Минобразования назначили в Грузии

Нового главу Минобразования назначили в Грузии

Грузия увеличит свой бюджет на полмиллиарда лари

Грузия увеличит свой бюджет на полмиллиарда лари

Грузинским студентам списали долги за учебу

Грузинским студентам списали долги за учебу

Армения и Грузия обсудили сотрудничество в образовательной сфере

Армения и Грузия обсудили сотрудничество в образовательной сфере

В Грузии в 2024 году начнут строить 75 новых школ

В Грузии в 2024 году начнут строить 75 новых школ

Педагогам в Грузии пообещали беспрецедентное повышение зарплат

Педагогам в Грузии пообещали беспрецедентное повышение зарплат

Во сколько лет дети смогут пойти в 1 класс в Грузии?

Во сколько лет дети смогут пойти в 1 класс в Грузии?

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы