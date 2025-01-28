CTS показала вагоны нового легкорельсового транспорта Астаны

Уже в сентябре столица Казахстана получит первые голубые вагоны легкорельсового транспорта, который вскоре после этого пойдет по столичным маршрутам – составы нового экотранспорта уже собирают на заводе в Китае.

Вагоны составов экологичного легкорельсового городского транспорта (ЛРТ), который вскоре начнет ходить в столице Казахстана Астане, будут окрашены в цвета флага страны и выполнены в национальном орнаменте, сообщили сегодня в пресс-службе ТОО City Transportation Systems, оператора проекта.

60-метровые подвижные составы будут оснащены программно-аппаратным комплексом с уровнем автоматизации GOA 4, обеспечивающем автоматическое открытие и закрытие дверей, остановку и ускорение состава, мониторинг его состояния и контроль за расстоянием между поездами, а также его работу без участия машиниста, передает Sputnik Казахстан.

Четырехсекционные составы будущего инновационного транспорта довольно вместительны – один такой состав способен перевозить при полной загрузке более 600 пассажиров, при этом на 1 кв м его площади будут размещаться шесть человек.

В салонах будут использоваться высокопрочные материалы, обеспечивающие комфортную поездку, шум в вагонах будут смягчать утолщенные окна и эластичные колеса увеличенного диаметра, а информацию пассажирам обеспечат современные системы информирования, LCD-мониторы, на которых будет отражаться движение состава, сторона открытия дверей и экстренная информация.

Производители уделяют большое внимание климатическим особенностям страны с резко континентальным климатом – у лобового стекла состава будет установлена система электрического обогрева с большим диапазоном регулировки температуры, а прохладу в салоне летом будет обеспечивать кондиционер мощностью 35 кВт.

Сейчас в китайском городе Таншань на заводе-изготовителе CRRC Tangshan Co., Ltd ведется производство 19 подвижных составов ЛРТ, первые из них будут готовы к концу мая. В сентябре в Астану прибудут первые поезда, после чего начнутся их тестовые испытания.