Вестник Кавказа

Снежные метели привели к закрытию дорог в Дагестане

Снежные метели привели к закрытию дорог в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В районах Дагестана временно закрыли дороги, причина – метели и плохая видимость. В республике призвали водителей не выезжать без необходимости.

В связи с сильными снежными метелями и плохой видимостью в Гумбетовском и Казбековском районах Дагестана временно закрыли дороги, пишет пресс-служба "Дагестанавтодора".

В ведомстве заявили, что ограничения коснулись дорог Хасавюрт – Тлох, Мехельта – Гагатли. К расчистке приступят после улучшения погодных условий, участки планируется открыть вечером 28 февраля.

Помимо этого, перекрыты подъезда к селам Гертма и Хубар от трассы Дылым – Иманалиросо. Их открытие запланировано 18:00 мск текущего дня. Сейчас к местам подъехали бульдозеры.

В организации также добавили, что в высокогорных районах наблюдается сход лавин, за которыми оперативно следят службы. Они устраняют последствия и расчищают дороги.

В "Дагестанавтодоре" призвали водителей не выезжать по дорогам без необходимости. Там напомнили о ПДД и безопасной дистанции.

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