Вестник Кавказа

Снегопад привел к закрытию горных дорог в Дагестане

Снегопад привел к закрытию горных дорог в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из-за непогоды в двух районах Дагестана закрыли участки горных дорог. Ограничения коснулись Гумбетовского и Казбековского районов.

На участках горных автомобильных дорог в двух районах Дагестана временно ограничили движение из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщает пресс-служба государственного казенного учреждения "Дагестанавтодор", ограничения коснулись участков дорог в Гумбетовском и Казбековском районах.

В Гумбетовском районе временно закрыли из-за снегопада и плохой видимости участки трасс "Хасавюрт-Тлох" с 46 по 56 км и "Мехельта-Гагатли" с 14 по 18 км.

Помимо этого, движения прекращены на участке трассы "Хасавюрт-Тлох" с 38 по 46 км и дороге "Дылым-Иманалиросо" в Казбековском районе.

Отмечается, что работы по расчистке от снега на отмеченных дорогах отложили до прихода благоприятной погоды. Движение на участках будет возобновлено вечером 26 февраля.

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