Управление мусульман Кавказа издало фетву о начале месяца Рамадан

Фетву о начале месяца Рамадан издали в Управлении мусульман Кавказа. Первый день поста выпадает на 1 марта, а праздник Ураза-байрам будет отмечаться 30 марта.

Заведующий отделом внешних связей Управления мусульман Кавказа, глава электронной системы хаджа Вусал Джахангири объявил об издании фетвы о начале месяца Рамадан.

В фетве говорится, что в Азербайджане первый день священного месяца Рамадан выпадает на 1 марта, в этот же день мусульмане начнут соблюдать пост.

Ночами Предопределения (аль-Кадр) считаются ночи 18, 20, 22 и 26 марта. Завершится месяц Рамадан 29 марта. На следующий день, 30 марта, будет отмечаться праздник Ураза-байрам.