Ильхам Алиев направил поздравление Реджепу Тайипу Эрдогану

Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы Партии справедливости и развития. Он пожелал ему крепкого здоровья и успехов в работе партии.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев направил своему турецкому коллеге поздравительную телеграмму Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает пресс-служба главы государства.

В письме Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность председателя Партии справедливости и развития.

Он отметил, что на протяжении 25 лет партия занимает ключевое место в общественно-политической жизни и государственном управлении Турции.

Президент АР выразил уверенность в том, что новые цели, которые партия поставила на Большом съезде, а также принятые решения будут полезными и успешными для турецкого народа и поведут Турцию дальше вперед.

Ильхам Алиев подчеркнул, что Турция благодаря шагам, предпринятым партией под руководством Эрдогана, укрепила свою государственность, сформировала единство народа и правительства и превратилась в мировую державу.

"Неслучайно вас знают и любят во всем тюркском мире как мудрого и решительного лидера, любящего свою Родину и народ. Твои успехи в Азербайджане, мой друг и брат, приветствуются с большой радостью и всегда ценятся"

- Ильхам Алиев

В заключение президент Азербайджана пожелал своему коллеге крепкого здоровья, успехов на посту, а всему турецкому народу – мира и процветания.