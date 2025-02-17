Ильхам Алиев поздравил Эрдогана с днем рождения

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев совершил звонок своему турецкому коллеге Эрдогану и поздравил главу Турции с днем рождения. Стороны также обсудили двусторонние отношения.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Лидер Азербайджана Ильхам Алиев в рамках телефонного разговора поздравил турецкого коллегу с днем рождения.
Алиев пожелал Эрдогану успехов на посту главы государства, а также крепкого здоровья. Лидер Турции поблагодарил за теплые слова и внимание.
Руководители государств обсудили ряд региональных вопросов, а также двусторонние отношения. Алиев и Эрдоган отметили важность принципа "Одна нация, два государства" в контексте развития союзнических отношений между странами.
Отметим, что 26 февраля лидеру Турции исполнился 71 год.