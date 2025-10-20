Встреча Лаврова и Рубио отложена – СМИ

Намеченная на эту неделю встреча главы МИД России Сергея Лаврова и руководителя Госдепартамента США Марко Рубио, по данным американских СМИ, будет перенесена.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио не будут проводить переговоры на текущей неделе, как планировалось ранее, сообщает телеканал CNN.

Такую информацию ему предоставил представитель Белого дома.

"Пока неясно, почему встреча не состоится на этой неделе"

– CNN

В то же время уточняется, что, как заявил один из источников канала, проведение встречи затруднено из-за "разных ожиданий" российского и американского дипломата по поводу завершения конфликта на Украине.

Кроме того, опять же по данным источника, может быть отложена и встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа – ранее сообщалось, что она могла бы состояться на следующей неделе. Однако теперь, считает источник, госсекретарь, по всей видимости, не даст соответствующей рекомендации.

В то же время, он не стал исключать возможности проведения еще одного разговора Лаврова и Рубио на этой неделе.

Сообщение CNN опроверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пояснив, что говорить о переносе встречи глав внешнеполитических ведомств нельзя, так как никаких договоренностей достигнуто еще не было, а отложить то, что еще не согласовано, невозможно.

"У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта"

– Сергей Рябков

Замминистра подчеркнул, что на данный момент встреча существует в форме идеи, которая очень важна, и как раз поэтому мероприятие нуждается в тщательной подготовке, а она как раз ведется: именно на эту тему беседовали вчера по телефону Лавров и Рубио.

Напомним, что 16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. В ходе него главы государств условились провести двусторонний саммит. Местом встречи был выбран Будапешт. Руководство Венгрии выразило готовность принять встречу и начало подготовку к ней.