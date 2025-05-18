Военные США уходят из Сирии

США намерены в ближайшее время вывести большую часть своих войск из Сирии, оставив их только на одной из своих баз, чтобы лишь формально отразить свое присутствие в этой стране, пишут турецкие СМИ.

В скором времени американские войска практически полностью покинут Сирию, на территории страны останется лишь одна база с американскими военными, которые будт обозначать лишь символическое присутствие, пишет турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники в турецких органах безопасности.

"Источники подчеркнули, что военные США покинут Сирию, в САР останется лишь одна база в качестве "символического" присутствия"

- Türkiye

Причина таких действий американских военных в том, что президент США Дональд Трамп не видит пользы в присутствии США в регионе и не хочет, чтобы у Вашингтона были проблемы в связи с этим.

А вот Турция постоянно напоминает о своем желании предоставить странам региона решать свои проблемы собственными силами, без постороннего вмешательства, - пишет издание.

Также источники издания напомнили, что возможная встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с Трампом позволит решить ряд ключевых вопросов в сирийской проблематике, напоминая, что американское военное командование и их союзники ввели на север Сирии свои войска без одобрения официального Дамаска и сейчас в стране развернуто 24 базы западной коалиции и четыре командных штаба.

В то же время свято место пустым не останется - Турция намерена создать свои базы в Сирии: это будет совместная база сухопутных сил и ВВС, а также база ВМС, которые будут противостоять запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство", пишет издание.

Наличие в Сирии турецких военных станет серьезным подспорьем в обеспечении безопасности и стабильности в Сирии, пишет газета, отмечая, что предстоящая в ближайшие дни встреча президентов Турции и США станет важной и позволит решить многие вопросы, касающихся Сирии.

Когда и где состоятся переговоры, в материале не уточняется.