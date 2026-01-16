Вестник Кавказа

Иран без ограничений участвовал в морских учениях у берегов ЮАР

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские источники, участвовавшие в учениях БРИКС+ у берегов ЮАР, утверждают, что иранские военные работали на учениях в соответствии с программой, а не ограничились ролью наблюдателя под давлением США.

Несмотря на давление США на ЮАР, иранская армия полноценно отработала запланированную часть морских учений формата БРИКС+ у южной оконечности Африки, получивших название "Воля к миру 2026".

Мировые СМИ ранее писали, что США требовали от ЮАР отменить либо сократить присутствие Ирана на международных военных учениях в связи с беспорядками в Исламской Республике, а Тегеран в какой-то момент согласился ограничиться ролью наблюдателя.

Тем не менее, как пишет РИА Новости, ссылаясь на участника учений, иранская армия работала на учениях БРИКС+ согласно изначальной программе. В том числе иранские военные присутствовали на обоих парадах – церемонии открытия и церемонии закрытия учений.

"Иранцы участвовали во всех мероприятиях и непосредственно в морской фазе"

– участник учений "Воля к миру 2026"

В ЮАР в связи с этим разгорелся скандал, поскольку местные СМИ заявили о наличии требования президента Сирила Рамафосы отменить участие иранских войск в учениях, которое якобы не было исполнено министерством обороны.

