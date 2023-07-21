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Военное сотрудничество объединит Россию и Иран

встреча представителей МО России и Ирана
© Фото: сайт Минобороны РФ
Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин встретился со своим иранским коллегой Ходжатоллой Корейши. Стороны обсудили российско-иранское военное сотрудничество.

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин побеседовал со своим иранским коллегой бригадным генералом Ходжатоллой Корейши, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе встречи представители оборонных ведомств двух государств поговорили о военном и военно-техническом сотрудничестве Москвы и Тегерана.

В Минобороны РФ заявили, что произошел обмен мнениями по вопросам международной обстановки и безопасности в регионе.

Россия и Иран готовятся стать стратегическими партнерами

Россия и Иран готовятся стать стратегическими партнерами

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