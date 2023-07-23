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Во Владикавказе пылает кровля части спорткомплекса "Динамо"

Во Владикавказе пылает кровля части спорткомплекса &quot;Динамо&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Во Владикавказе тушат пожар в спорткомплексе "Динамо", горит 300 квадратных метров крыши зала тяжелой атлетики.

Сегодня вечером в спорткомплексе "Динамо" во Владикавказе вспыхнула кровля зала тяжелой атлетики, огонь охватил площадь в 300 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.

"В 21.00 мск… поступило сообщение о возгорании в городе Владикавказ. По прибытии на место происшествия выяснилось, что горит кровля зала тяжелой атлетики спорткомплекса "Динамо" на площади примерно 300 квадратных метров"

- МЧС региона

Огнеборцы немедленно начали тушение пожара, сейчас его тушат 35 человек и девять единиц техники, селений о жертвах и пострадавших не поступало, причины возгорания выясняются, об угрозах для близлежащих зданий тоже не сообщается.

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