Во Владикавказе пылает кровля части спорткомплекса "Динамо"

Опубликовано: 22:22, 23 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Во Владикавказе тушат пожар в спорткомплексе "Динамо", горит 300 квадратных метров крыши зала тяжелой атлетики.

Сегодня вечером в спорткомплексе "Динамо" во Владикавказе вспыхнула кровля зала тяжелой атлетики, огонь охватил площадь в 300 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.

"В 21.00 мск… поступило сообщение о возгорании в городе Владикавказ. По прибытии на место происшествия выяснилось, что горит кровля зала тяжелой атлетики спорткомплекса "Динамо" на площади примерно 300 квадратных метров"

- МЧС региона

Огнеборцы немедленно начали тушение пожара, сейчас его тушат 35 человек и девять единиц техники, селений о жертвах и пострадавших не поступало, причины возгорания выясняются, об угрозах для близлежащих зданий тоже не сообщается.