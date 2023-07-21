Пожар в Аксае локализован после 13 сбросов воды с вертолета

Опубликовано: 21:15, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Локализовать пожар на складе с макулатурой в Аксае удалось лишь после того, как вертолет спасателей сбросил на него 40 тонн воды, до последнего момента сохранялась угроза распространения огня.

Ростовским огнеборцам удалось локализовать пожар на складе макулатуры в Аксае на площади 2500 кв м после того, как с борта вертолета МИ-8 Южного АСЦ МЧС России с водосливным устройством на огонь было сброшено 40 тонн воды, для этого ему пришлось сделать 13 вылетов, сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пожар тушили на трех боевых участках, до последнего времени существовала угроза того, что пламя перекинется на другие сооружения.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", пожар на складе с макулатурой в ростовском Аксае вспыхнул сегодня вечером на площади в 2 тыс кв м, но буквально в течение получаса огонь охватил еще 500 кв м площади хранилища. Пожар тушат 70 огнеборцев и 24 единицы техники, борьба с огнем продолжается.