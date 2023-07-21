РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Симферополе тушат крупный пожар в продовольственном магазине

В Симферополе тушат крупный пожар в продовольственном магазине
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Нынешним вечером в столице Крыма загорелся крупный продовольственный магазин – перед тем, как его охватило пламя, произошло короткое замыкание проводки, сейчас его тушат спасатели.

Крымские пожарные тушат крупный пожар, вспыхнувший в продуктовом магазине Симферополя, сообщает главное управления МЧС по Крыму.

"Поступило сообщение о коротком замыкании электропроводки в продуктовом магазине, расположенном в Симферополе. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения"

- МЧС Крыма

Огонь охватил кровлю здания на площади в 400 кв м, сведений о жертвах и пострадавших не поступало, тушении пожара продолжается, оно ведется по повышенному рангу сложности, тушение огня осложняет и то, что в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, скорость которого может достигать 20 метров в секунду.

Новое ЧП в Крыму: эвакуируют 2 тыс человек

Новое ЧП в Крыму: эвакуируют 2 тыс человек

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
665 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version