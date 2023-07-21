В Симферополе тушат крупный пожар в продовольственном магазине

Опубликовано: 19:46, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нынешним вечером в столице Крыма загорелся крупный продовольственный магазин – перед тем, как его охватило пламя, произошло короткое замыкание проводки, сейчас его тушат спасатели.

Крымские пожарные тушат крупный пожар, вспыхнувший в продуктовом магазине Симферополя, сообщает главное управления МЧС по Крыму.

"Поступило сообщение о коротком замыкании электропроводки в продуктовом магазине, расположенном в Симферополе. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения"

- МЧС Крыма

Огонь охватил кровлю здания на площади в 400 кв м, сведений о жертвах и пострадавших не поступало, тушении пожара продолжается, оно ведется по повышенному рангу сложности, тушение огня осложняет и то, что в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, скорость которого может достигать 20 метров в секунду.