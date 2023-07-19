Утром в среду в Крыму горит полигон, жители ближайших поселений будут эвакуированы, проинформировал глава Крыма на своей странице в соцсети.
"Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов - это более 2 тыс человек. Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы"
– Сергей Аксенов
Полигон находится на востоке региона.
"Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 – подавлены средствами РЭБ"
– Аксенов
Оперштаб по ликвидации ЧС возглавил лично глава республики.
Сегодня для транспорта закрыт участок трассы "Таврида", автомобили едут в объезд по старой керченской дороге. Для автобусов из других регионов в Крыму также организован альтернативный маршрут - через дорогу на Феодосию.